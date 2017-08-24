惠普上季營收、獲利優於預期　上修全年財測

惠普公司（HP Inc.）周三盤後公布上季（7月底止）營收、獲利雙雙優於預期，且旗下PC及印表機兩大部門營收至今連續2季成長，令該公司樂觀上修全年獲利預期。

惠普上季營收131億美元，較去年同期成長10％，且高於分析師預期的123億美元。儘管近來零件成本上漲導致惠普上季每股盈餘（EPS）年減10％至43美分，但仍高於分析師預期的42美分。

(工商)