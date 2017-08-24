狂！ 車臣總統強逼逾900對離異夫婦復合

被批評為獨裁者的俄羅斯聯邦車臣自治共和國總統卡德羅夫上個月表示，離婚是社會問題根源，破碎家庭的孩子很容易受到伊斯蘭極端主義影響，於是下令官員、宗教領袖和警方安排離婚的夫婦復合，迄今已有超過900對仳離的夫婦「破鏡重圓」。

卡德羅夫說，如果他們能夠住在一起生三、五個小孩，那麼為什麼要離婚？為什麼不能為了孩子在一起？

車臣婦女札瑞瑪說：「受到來自各方面的壓力，只好答應。」車臣電視台報導，已有超過900對怨偶復合，甚至有些男人已經再婚了，只好把前妻納為第二個老婆。

(中時)