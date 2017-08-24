好想贏韓國 男籃台韓大戰查獲2黃牛

警方查獲2名黃牛兜售世大運男籃中韓大戰的門票。(林郁平翻攝)

世大運男籃今(24)晚上演台韓大戰，許多民眾徹夜排隊買票，令門票一票難求，也讓黃牛看準商機，企圖兜售黃牛票大撈一筆。大安分局及松山分局就分別查獲1名黃牛，訊後依社維法裁處。

大安分局今天在網路巡邏，在臉書社團發現陳姓男子以每張2500元的價格，販售原價200元的門票，立即派員至中山區將陳男取締到案，當場查獲5張炙手可熱的門票5張。陳男供稱，自己也喜歡籃球，原本買票是為了前往觀賽，因想要轉手販賣賺些生活費，所以才多買了幾張，不料還沒賣出就被查獲。

松山分局在開賽前，在小巨蛋外圍也查獲一名25歲鄧姓男子以1000元的價格，兜售1張中韓大戰門票，警方將他帶回偵辦時，鄧男還十分緊張、怕趕不上觀賽。

(中時)