天鴿颱風致澳門8死 特首致歉氣象局長請辭

從台灣南部掃過的天鴿颱風，在大陸廣東澳門一帶，造成嚴重災情，光是澳門就有8人因風災罹難，153人受傷，澳門特首24日為救災不力向公眾致歉，澳門氣象局長也請辭獲准。

海外網報導，澳門受天鴿颱風重創，災情嚴重，當地氣象局被質疑太遲懸掛8號風球，氣象局局長馮瑞權24日提出請辭，並獲澳門特首崔世安批准。崔世安聯同多名官員傍晚召開記者會，交代風災善後工作，並為救災不力致歉。

據香港橙新聞24日消息，澳門特區行政長官崔世安聯同多名官員24日召開記者會，交代風災善後工作，並為救災不力致歉。在記者會開始前，崔世安與各官員站立，為此次事件的死難者默哀一分鐘。崔世安甫開腔即表示，氣象局局長馮瑞權已請辭職，他強調此次颱風是當地50多年來最強的颱風，對於有8名居民在風災中身亡及有多人受傷，感到痛心，他代表政府向死傷者致以慰問，稱會盡力協助及發放基金。

崔世安指雖然事前特區政府已有預測，但承認做得不足，有改善餘地，他為此致歉，並承諾會盡快回复澳門城市秩序，把傷害減到最低，讓市民回到正常生活，另外，日後會在訊息發布等方面做得更好。

(旺報)