英國Q2 GDP修正值維持不變

英國國家統計局周四公布第2季國內生產毛額（GDP）修正值季增0.3％，年率1.7％，跟原先公布的初值保持不變，主要是民間消費和政府支出所帶動，貿易和企業投資則疲弱。專家認為貿易和投資必須增加才能避免今年經濟成長放緩。

(工商)