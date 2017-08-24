台灣業者被昆明旅交會拒於門外？ 陸委會：仍在申請中

外傳大陸今年不會來台參加今年10月在台北登場的兩岸旅展，台灣旅遊業者也無法參加今年10月在昆明舉辦的亞洲地區旅遊交易會。陸委會24日表示，繼續努力爭取大陸團來台參加兩岸旅展。至於台灣業者參加昆明交易會，目前仍在申請中，並沒有被拒。

觀光旅館公會理事長賴正鎰24日表示，他聽說今年大陸決定不參加ITF台北國際旅展，而且10月在昆明舉辦的中國旅遊交易會，台灣恐怕也遭大陸拒於門外，這對台灣推展觀光與兩岸觀光交流將是「倒退一百步」，讓他憂心忡忡，他不排除組團前往大陸關切，希望還有轉圜機會。

他表示，今年1至7月來台觀光總人數為595萬多人，較去年同期減少5.15%，雖東南亞人數有成長32萬人次，但仍難以彌補短缺90萬人次的陸客，而且來台的日韓觀光人數成長率也較前年衰退，他憂心今年恐怕無法保住千萬觀光大國的優勢，希望政府要盡快拿出策略。

行政院大陸委員會主任委員張小月24日表示，距離台北國際旅展正式開幕還有一段時間，陸委會與觀光局、台灣觀光協會都在持續努力當中。她非常歡迎對岸來台參加旅遊展覽，也歡迎中國大陸民眾來台旅遊。至於我方參加大陸旅交會，陸委會副主委兼發言人邱垂正指出，台灣觀光協會已代表我方向陸方提出參展申請，目前仍在申請中，未有所謂被拒於門外的說法。

2017中國國際旅交會訂於10月20至22日，在大陸雲南省昆明市滇池國際會展中心舉行，台北國際旅展預計10月27日到30日舉辦。台北市林姓旅遊業示，國家旅交會是大陸的國際級旅展，能參展象徵著台灣在國際旅遊市場的活躍度與露出度，與全球的國家與地區同時在全球目的地旅遊（INBOUND)市場裡競爭，也是台灣觀光協會帶領台灣連鎖飯店、主題遊樂園、風景區、縣市政府、旅行社 共同對外行銷的最佳舞台，喪失了這參展的機會，不僅喪失了商機，也等於在國際旅遊市場中缺席，錯失了全球的買家與賣家共同交流與分享資訊的機會，其影響之大是無法估計的！

(旺報)