OECD：全球經濟首度同步擴張

華爾街日報報導，受惠於全球主要央行長時間實行低利率政策，加上曾困擾美國、希臘、巴西與其他國家的經濟危機已逐漸消退，全球主要經濟體今年將出現10年來首次同步擴張榮景。

經濟合作暨發展組織(OECD)表示，它所追蹤的45個國家今年經濟可望呈現增長，其中33國經濟成長預料更較去年加速，這不僅創下2007年來首次追蹤國家出現全面擴張，也締造2010年來最多國家成長加速的紀錄。

(工商)