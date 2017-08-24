前瞻預算案實質審查？朝野明協商決定

立法院朝野黨團今（23）日繼續協商「前瞻基礎建設計畫第一期特別預算」，經整天協商，國民黨團釋出善意，願將上萬提案減至1200案；立法院長蘇嘉全表示，朝野黨團都願意實質審查，希望國民黨團將提案集中，並決定實質刪減經費。蘇說，明天早上9點將召集朝野協商，若無共識，9點30分進議場，「按議事規則處理前瞻預算」。

國民黨團書記長林為洲會後受訪表示，仍會堅持提1200案；總召林德福說，雖然提案減少，但國民黨團仍會堅持預算刪減的數目，若明天協商沒共識，就直接進入表決。

國民黨團晚間召開黨團大會，會中達成共識，各藍委辦公室在明天上午10點前，針對先前所提出的預算提案，精簡挑出50案，再由副書記長曾銘宗進行最後確認。

民進黨團書記長李俊俋則表示，當然希望國民黨團提案越少越好，「最好減到104案」。

蘇嘉全說，預算提案數太多，想實質審查是不太可能，希望國民黨團把提案集中，「濃縮到1000案」，並決定實質刪減經費；若堅持1200案也可以，畢竟中間只差了200案，重點是內容是什麼。

蘇嘉全進一步指出，明天的協商若有共識，就會與各部會溝通，9點30分就可以進議場，先處理國民體育法部分條文修正草案；若無共識，9點30分就按議事規則處理前瞻預算案。

(中時)