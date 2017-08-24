前瞻預算案實質審查？朝野明協商決定
立法院朝野黨團今（23）日繼續協商「前瞻基礎建設計畫第一期特別預算」，經整天協商，國民黨團釋出善意，願將上萬提案減至1200案；立法院長蘇嘉全表示，朝野黨團都願意實質審查，希望國民黨團將提案集中，並決定實質刪減經費。蘇說，明天早上9點將召集朝野協商，若無共識，9點30分進議場，「按議事規則處理前瞻預算」。
國民黨團書記長林為洲會後受訪表示，仍會堅持提1200案；總召林德福說，雖然提案減少，但國民黨團仍會堅持預算刪減的數目，若明天協商沒共識，就直接進入表決。
國民黨團晚間召開黨團大會，會中達成共識，各藍委辦公室在明天上午10點前，針對先前所提出的預算提案，精簡挑出50案，再由副書記長曾銘宗進行最後確認。
民進黨團書記長李俊俋則表示，當然希望國民黨團提案越少越好，「最好減到104案」。
蘇嘉全說，預算提案數太多，想實質審查是不太可能，希望國民黨團把提案集中，「濃縮到1000案」，並決定實質刪減經費；若堅持1200案也可以，畢竟中間只差了200案，重點是內容是什麼。
蘇嘉全進一步指出，明天的協商若有共識，就會與各部會溝通，9點30分就可以進議場，先處理國民體育法部分條文修正草案；若無共識，9點30分就按議事規則處理前瞻預算案。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。