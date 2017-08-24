世大運》田壇世界賽首金 楊俊瀚用雙腳創紀錄
楊俊瀚24日晚間在世大運男子100公尺跑出10秒22，奪得世大運創辦58年來台灣第一面田徑金牌，同時也是我國田徑界在國際舞台有史以來的首金，楊俊瀚用雙腳創下紀錄。楊俊瀚母親陳秀琴突然出現在賽後記者會，給兒子一個大大擁抱，此時正是他最幸福與榮耀的時刻。
楊俊瀚賽後表示，從預賽和複賽逐漸調整狀況，賽前和教練討論有無需要改進的地方，準決賽看到10秒20破全國雖然很開心，但少了一點激動，因為沒有跑進10秒20以內，因此自我其期許能在決賽再創佳績。
面對如此多的國外名將，楊俊瀚笑稱，最在意的就是日本選手多田修平，因為先前去日本訓練的時候有看到他，而且他有去世錦賽，所以最想要在自家主場擊敗他，位台灣選手爭取榮耀。
談到這兩年來的變化，楊俊瀚表示，光州世大運那時候心態還像是小朋友，沒有預期到兩年後能夠為台灣拿金牌，直到去年無法拿到里約奧運門票，當下才頓時感受到為什麼我無法去里約，心中才開始有轉變。
楊俊瀚在7月印度亞錦賽先奪100公尺銅牌，緊接著200公尺金牌，創下台灣田壇在亞錦賽第一面段距離金牌紀錄。
相隔1個多月，楊俊瀚又在世大運單日改寫全國紀錄，只休息1個小時又奪得田徑史上第一面國際賽冠軍，楊俊瀚用成熟的心態不斷創新猷。
楊俊瀚表示，獲得這面金牌當下眼前出現太多畫面，裡面都是我想要感謝的人，這一路走來協會、體育署都給了我太多東西，心中有無數的感謝話要說，就用我這面金牌回饋給大家吧！
(中時電子報)
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