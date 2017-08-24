脫歐讓移民英國人數創3年新低

根據英國國家統計局資料，迄今年3月底止的12個月內，移民英國減去移出英國後的淨移民英國人數，從去年同期減少8.1萬人至24.6萬人，也較去年年6月英國公投脫歐前夕的浄移民英國33.6萬創新高人數大幅下降。主要是來自東歐8國的移民英國人數銳減所致。許多歐洲人都擔心英國脫歐後的經濟大受影響，從而很難找到工作來維持生活，因此選擇移民英國的意願隨之下滑。

(工商)