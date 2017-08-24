46歲李英愛超大豪宅曝光 後院還有攀石場

李英愛曝光平日與家人生活。(取自韓網)

李英愛兒女。(取自韓網)

46歲「氧氣美女」李英愛當年以電視劇《大長今》奠定她韓流一姐的地位，近日她帶著一對龍鳳胎兒女接受雜誌專訪，還罕見公開了居住5年的豪宅，只見李英愛家中後院超級大，不僅有小木屋，小木屋還設有兒童迷你攀岩場，足見她住家之大。

熱心公益的李英愛，日前才因為捐款救助殉職士兵的兒子善行被公開，獲得網友大讚人美心也美。而她人美命也好，近日帶著一對龍鳳胎接受雜誌專訪，向外界公開其平日愛好大自然的生活。

照片中只見李英愛在自家後院寵溺陪著兒女野餐，還一起到田裡摘菜，李英愛就說剛開始以為在這裡生活會不方便，後來就發覺親近自然的生活很好，也坦言當媽後價值觀變了很多，開始更加會注意身邊的人事物。

(中時電子報)