自曝說謊73年「諾曼第英雄」承認未參與戰役

今年6月6日，年逾96歲的克莱因還獲邀出席紀念活動，與同樣參與戰爭的老兵們見面，生動地述說著他如何爬越懸崖，並與敵軍戰鬥，如何中彈受傷和被救出。(取自Youtube影片截圖)

DDay73: George Klein reflects on D-Day

第二次世界大戰歐洲戰場最重要一場戰役之一：諾曼地戰役，73年前的6月6日「D-Day」諾曼地登陸為此戰役的起始，由美軍遊騎兵部隊第2營所率領進攻的奧馬哈海灘傷亡最為慘重；一位96歲美國老兵，成為每年紀念這場血戰的主角。不過沒想到73年後，他道出了一個驚人的真相：「我欺騙了大家，我並沒有登陸諾曼第。」

據外國網站報導，克莱因（George Klein）長年被視為諾曼第英雄，他所屬的美軍遊騎兵部隊第2營在諾曼第中負責搶攻奧克角，為當年被德軍砲火圍困，無法前進的奧馬哈海灘部隊打開缺口；在36小時激戰後，225名遊騎兵只剩90名仍能站在崖上。

今年6月6日，年逾96歲的克莱因獲邀出席紀念活動，與同樣參與戰爭的老兵們見面，生動地述說著他如何爬越懸崖，並與敵軍戰鬥，如何中彈受傷和被救出。但在他回國數周後，他突然道出一個驚人秘密：「我不是英雄，那些在諾曼第中犧性的才是英雄，我並沒有登陸諾曼第。」

其實早在多年前，當人們翻查當日資料，始終無法確認克莱因有否在諾曼第上出現。但由於戰爭中資料出現混亂並不為奇，既然他既隸屬遊騎兵，又真的在戰場上受傷，大家也不再深究。多年他一直肩負「諾曼第英雄」的名譽，到處出席演講，協助出版書籍和記錄片，為支持者簽名等；73年後的今天，可能他已發現無法逃避，決定道出真相。克莱因在1943年一次訓練中意外受傷骨折，致使他無法再留在遊騎兵部隊。

紀念諾曼第戰役組織D-Day Overload表示，克莱因可能對自己身為遊騎兵，卻因訓練受傷這低級理由，錯失參與這場充滿歷史意義戰役，而編出這個謊話。這不是單一案例，2009年和今年2月分別有兩人，Howard Manoian和Eugene A. Cook Jr.，都被揭露並非世人所認為的諾曼第英雄；他們雖然都參加過戰爭，但都沒有參與過此戰役。

(中時電子報)