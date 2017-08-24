走到哪畫到哪 侯文欽年畫上千幅《南都風情》訴台南情
走到哪、畫到哪，興之所至便停下腳步，駐足做畫的侯文欽，近半年來走遍台南景點、海邊，畫下一幅幅迷人南都風情，舉凡興建中的當代南美館、台南知事官邸等，特別的是，他凝望林百貨，筆下的林百貨卻是40年前寂寥之景，呈現一般觀光客看不到的林百貨歷史氣味。
《南都風情－2017侯文欽油畫個展》即日起在七逃藝術展出，6旬侯文欽創作力蓬勃，維持一年創作上千幅畫作，這場展覽則展出30多幅畫作，多為近期新作，扇形鹽田、藍晒圖、赤崁樓等，每一幅都是台南極具代表性的地景，同時，也蘊含他獨特的情感。
如他筆下的葫蘆巷，是雞屎藤新民族舞團表演的畫面，畫中探頭的小男孩是自己3歲模樣，還有麥可傑克森站在路邊，頗有時空交錯之感，令人莞爾。
相較於多數風景畫作呈現真實、當下模樣，以《歷史的鴻爪-1945年之淚》」命名的林百貨作品，卻是罕見呈現蕭條的味道，時間彷彿停格了，是一般人感受不到的林百貨光景。身為在地台南人，侯文欽說，林百貨曾遭二戰美軍轟炸，牆上還留著彈痕，他今年在土地銀行望著林百貨寫生當天，原本照著眼前的林百貨描繪現況，畫著畫著，腦海浮現高中時期路過林百貨的回眸影像。
湊巧的是，畫到一半響起萬安演習警報，一時間，路上人車淨空，他也急著收拾畫要離開，畫順勢掉在地上，當他拾起畫，已經出現刮痕，恰與腦中景象重疊，最後，繪出的成品是美軍轟炸機在上空的往日回憶。
七逃藝術負責人黃茂容說，立秋過後，8月正是出遊美好季節，七逃藝術滿1歲了，為感謝各位同好一年多的熱情支持，精心籌辦《南都風情－2017侯文欽油畫個展》；去年7月，《花東風情－侯文欽藝術實踐展》串聯台南44處特色展場空間，其中一站就在七逃藝術，時隔一年，侯文欽以不同作品問世，描繪的都是台南的人與情景，相當值得一訪，即日起展至9月底。
(中時)
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