卡通明星阿寶、老皮攜手闖《Adventure Time Run》手遊
高人氣卡通明星阿寶與老皮的影響力無遠弗屆，不僅卡通頻道的收視率居高不下，連續3年舉辦的「老皮帶隊亂亂跑」系列歡樂路跑，更深受大小朋友的喜愛。今年阿寶、老皮再次搭檔，在手遊《Adventure Time Run》一起冒險闖關，29個《探險活寶》角色全面出動支援，驚險刺激的打怪沿途充滿《探險活寶》原汁原味、色彩繽紛的設計。
《Adventure Time Run》繁體中文等10種語言版本同時上線。劇情描述哇賽祕境遭到殭屍入侵，阿寶、老皮施展極限運動跑酷精神，將源源不絕的怪物趕出去。玩家必須闖過層層障礙關卡、通過各式「傳送門」的挑戰，以贏得寶箱裡的角色碎片，升級角色的專屬戰力，例如阿寶的防禦力、老皮的兩段跳躍、泡泡糖公主的女力、火焰公主的魔法、艾薇爾的變身術等。
在遊戲中，卡通明星可選擇一起探險的隊友，沒有體力時，好隊友還能互換上場接棒跑。沿途的代幣、寶物可以提高攻擊力與防禦力，還有高熱量的熱狗和可樂可以增強體力。
沿路還可收集全新亮相的角色稀有造型，如紳士阿寶、潛水員阿寶、船長老皮、小偷老皮、BBQ 泡泡糖公主、吸血鬼女王艾薇爾、成為國王的火焰公主、檸檬公爵、寶妹等，提升戰力。
為了吸引玩家，10月31日前輸入密碼「ATRunLaunch」，還能免費獲得100個鑽石，換取稀有造型與特殊技能。
(旺報)
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