課審會學生說「封建反動」 被譏紅衛兵再現
課審會代表林致宇，近日批評唐宋古文八大家是「造神」，而且「傳遞封建思想」，造成各界爭議，接著他繼續在自己的臉書上回擊批評他的意見，而他的用詞是「反動保守」，被網友譏笑「用語真像紅衛兵」。
目前就讀靜宜大學林致宇，這幾年一直都是社會運動的熟面孔，尤其對國文教育和歷史教育有意見，他曾在2015年反課綱運動中講出「慰安婦就是性工作者，不一定是被迫的」，造成極大的反對。他原先不認為這話有什麼問題，仍然極力強辯，不過最終仍在各界壓力下在臉書上道歉。不過他並不是認錯，比較偏向形象止血。
在這次的事件中，他用「反動派」、來描述所有的質疑聲浪，網友認為包括他的用語「反動派」和「封建思想」，都是中國大陸文革期間紅衛兵的常用語，因此臉書粉絲團「公民1495行動聯盟」特別拼接了一張林致宇的紅衛兵海報，引起眾多回響和轉貼。
據了解，原本就讀中崙高中的林致宇，高中求學期間，因為參與過多社會運動而屢屢缺課，但是挾著巨大的社會知名度下，師長也無法勸阻，最終他因缺課過多而無法畢業，他是以同等學歷證明申請靜宜大學的。
要是課綱審議代表是如此水準，那麼未來的國民教育相當令人憂慮，他在臉書上嗆網友「多學習」也實在沒有任何說服力，他不但不讀書，甚至沒有畢業。
(中時電子報)
文章來源：公民1495行動聯盟
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