「全台最速男」楊俊瀚奪金 啟蒙教練謝德川 ：太高興啦！
百公尺金牌！出身花蓮縣玉里鎮的「全台最速男」楊俊瀚，在24日晚間8點40分的100公尺決賽，以10秒22的佳績勇奪金牌，楊俊瀚多達50多人的加油團在田徑場上，親眼目睹他衝到第一名忍不住瘋狂大叫，啟蒙教練謝德川說：「真是太高興啦！」
楊俊瀚的老家遠在花蓮玉里鎮，是海岸山脈西側的阿美族松浦部落，母校是玉里鎮松浦國小、玉東國中，老家就住在玉東國中對面的巷子內，家裡有86歲阿公和阿嬤，父親是砂石車司機。
楊俊瀚的啟蒙教練謝德川表示，他從楊俊瀚國三開始指導他，發現他天份相當好，練習也相當認真，看到他再度於世界比賽拿到百米金牌，內心開心到無法言語，只有「開心」可以形容，希望他能更上一層樓，拿到更多獎牌，在世界為部落及台灣爭光。
(中時)
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