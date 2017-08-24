旅客攜近40公斤日本和牛闖關 全遭海關沒收

一名台灣籍呂姓男子23日深夜搭機自日本返台，在通過海關檢查台時遭到攔查，海關在他的托運及手提行李內查獲日本生鮮和牛肉、超量藥品與健康食品，呂男因未申報，也沒有輸入許可書，依法沒入所有物品。（陳麒全翻攝）

一名台灣籍呂姓男子23日深夜搭機自日本返台，在通過海關檢查台時遭到攔查，海關在他的托運及手提行李內查獲日本生鮮和牛肉、超量藥品與健康食品。（陳麒全翻攝）

一名台灣籍呂姓男子23日深夜搭機自日本返台，在通過海關檢查台時遭到攔查，海關在他的托運及手提行李內查獲日本生鮮和牛肉、超量藥品與健康食品，呂男因未申報，也沒有輸入許可書，依法沒入所有物品。

台北關表示，呂姓旅客23日深夜11時55分從日本大阪搭機抵達桃園機場，經由第2航廈通關時，因海關在他託運行李X光影像中，發現有夾藏有肉類等物品，於是注記攔檢，共查獲10大塊日本和牛肉，毛重38.9公斤，另外還有1批超量的藥品與健康食品，全部依法沒入。

台北關指出，按動物傳染病防治條例第5條規定，生鮮肉類入境時應申請檢疫，未檢附輸出國政府檢疫機構簽發之檢疫證明書或未經檢疫合格，不得攜帶入境；違反規定者，處3,000元以上，1萬5,000元以下罰鍰，物品則沒入銷毀。

據了解，目前日本和牛肉在台灣1公斤的售價約7千元至1萬元，日本和牛在日本超市的售價僅台灣價格的3分之1左右，若能透過大盤商或工廠直接購買還更便宜，加上台灣目前還沒有開放日本和牛肉進口，在台灣賣出的豐厚獲利與即使闖關失敗也只是罰鍰的情況下，常會有旅客私帶日本和牛肉闖關。

(中時)