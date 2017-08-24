我太平島實彈演習 越南抗議 大陸：兩岸維護好祖產
越南外交部今（24）日指出，臺灣在南沙群島太平島進行實彈射擊演習，此舉是侵犯越南主權的行動，越方對此堅決反對。不過越方未說明演習具體時間。
中央社報導，越南外交部發言人黎氏秋恆以問答形式聲明指出，越方具有足夠歷史和法律依據，可證明對西沙和南沙兩個群島（越稱黃沙和長沙）擁有主權。
黎氏秋恆指出，臺灣多次在隸屬南沙群島的太平島（越稱巴平島）周邊海域進行實彈射擊演練，嚴重侵犯越南對群島的主權，為區域和平、穩定與航海安全造成威脅，使南海（越稱東海）緊張局勢加劇。越南再度堅決反對並要求臺灣方面不讓類似行為再度發生。
對於南海議題，中華民國行政院及外交部多次發表聲明，無論就歷史、地理及國際法而言，南沙、西沙、中沙與東沙等群島及其周遭海域均屬中華民國固有領土及海域，中華民國對4個群島及其海域享有國際法的權利。
根據環球網報導，中國大陸外交部發言人耿爽則表示，南沙群島是中國領土不可分割的一部分，兩岸中國人有義務維護好祖產。
(中時電子報)
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