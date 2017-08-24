要開打了？ 疑解放軍大批輪式裝甲車經過中印邊境
中印要開打了？一名大陸網友「我是西蒙周」，在西藏喀喇崑崙拍到大批解放軍輪式裝甲車前進中，包括100毫米輪式突擊炮、紅箭9導彈發射車等，還有大批卡車隨行。
其中，PTL02式100毫米輪式自行突擊砲，是一種具有多種作戰功能、技術先進、綜合性能優越、易於掌握使用的新型大威力輪式自行突擊砲。
據新浪軍事報導，紅箭-9反坦克導彈武器系統，主要用於攻擊100米至5000米距離內的敵方坦克和其他裝甲目標，必要時也可以用來攻擊敵方鋼筋水泥工事和火力點。作戰任務是為軍、師級部隊提供反坦克作戰的骨幹火力再，和其他反坦克兵器相配合，可有效打擊敵方裝甲。
另據印媒報導，中印部隊日前在邊界班公湖（Pangong Lake）互擲石塊後，印度政府隨即批准在附近興建公路，最近地點距班公湖僅20公里，目的在確保印度邊防部隊在當地的優勢
(中時電子報)
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