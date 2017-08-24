離奇巧合 貨車過彎尾閘門甩開擊中後方騎士

肇事貨車行進中，車後閘門疑似打開。(曹婷婷翻攝)

台南市仁德區昨天下午傳出一起離奇車禍意外，一名69歲鄭姓老農騎機車行經仁德保生宮時，前方一輛貨車後方車尾閘門，疑似並未拴緊，90度右轉，車尾閘門竟然遭甩開，鄭姓老農閃避不及，直接慘遭擊中，當場倒地，送醫不治。

歸仁警分局指出，今天完成相驗，死者胸口係遭閘門撞擊凹陷，駕駛貨車的薛姓男子事發後，一臉茫然，訊後被依業務過失致死罪嫌送辦。至於車禍是機械故障或人為疏失？仍待警進一步釐清。

(中時)