「新北納涼船」秋季加開航班 走過路過不要錯過
新北市政府交通局與航運業者合作推出的藍色公路特色主題航班「新北納涼船」第一波活動獲得熱烈迴響，560個名額於開賣當日搶購一空，為感謝支持並提供更多參與機會，交通局與航運業者在9月2日、9月16日、10月4日、10月14日、10月28日加開10個特色秋季航班，共提供750位名額，航班增加但價格不變，維持原優惠價299元。
活動延續第一波民眾票選最想搭乘航班風潮，9月2日、10月4日、10月28日續推超人氣「三重牛乳大王」雞排，酥脆外皮配上鮮嫩肉汁，美味在口中蔓延開來；9月16日日式風味「東京屋」壽司，晶瑩的壽司米配搭鮪魚、肉鬆等配料組合成色香味俱全的美味餐點；10月14日供應位於板橋後站知名「福州世祖胡椒餅」，炭火熱烤的外皮加上肥瘦肉混雜的內餡，一咬下去肉汁汩汩與灑滿芝麻的外皮融合，肉汁在齒縫間噴發，讓你齒頰留香。
活動提供750位名額，名額有限，欲購從速，有興趣民眾請於8月28日早上10時起至KKTIX售票網平台或KKTIX手機APP購票，以免向隅。
詳細資訊可至水上巴士網站(http://www.traffic.ntpc.gov.tw/webpage/waterbus0224/)查詢。因忠孝碼頭停車位數量有限，建議民眾多利用大眾運輸工具，可搭乘捷運中和新蘆線至台北橋站，沿重新路左轉正義南路到底即可抵達忠孝碼頭；或騎乘Youbike至同安公園站，走同安人行陸橋到達忠孝碼頭堤坊；或搭乘221、306、704公車至天后宮站，越過堤防樓梯即可抵達忠孝碼頭。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。