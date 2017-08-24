「新北納涼船」秋季加開航班 走過路過不要錯過

「新北納涼船」秋季加開航班。（葉書宏翻攝）

新北市政府交通局與航運業者合作推出的藍色公路特色主題航班「新北納涼船」第一波活動獲得熱烈迴響，560個名額於開賣當日搶購一空，為感謝支持並提供更多參與機會，交通局與航運業者在9月2日、9月16日、10月4日、10月14日、10月28日加開10個特色秋季航班，共提供750位名額，航班增加但價格不變，維持原優惠價299元。

活動延續第一波民眾票選最想搭乘航班風潮，9月2日、10月4日、10月28日續推超人氣「三重牛乳大王」雞排，酥脆外皮配上鮮嫩肉汁，美味在口中蔓延開來；9月16日日式風味「東京屋」壽司，晶瑩的壽司米配搭鮪魚、肉鬆等配料組合成色香味俱全的美味餐點；10月14日供應位於板橋後站知名「福州世祖胡椒餅」，炭火熱烤的外皮加上肥瘦肉混雜的內餡，一咬下去肉汁汩汩與灑滿芝麻的外皮融合，肉汁在齒縫間噴發，讓你齒頰留香。

活動提供750位名額，名額有限，欲購從速，有興趣民眾請於8月28日早上10時起至KKTIX售票網平台或KKTIX手機APP購票，以免向隅。

詳細資訊可至水上巴士網站(http://www.traffic.ntpc.gov.tw/webpage/waterbus0224/)查詢。因忠孝碼頭停車位數量有限，建議民眾多利用大眾運輸工具，可搭乘捷運中和新蘆線至台北橋站，沿重新路左轉正義南路到底即可抵達忠孝碼頭；或騎乘Youbike至同安公園站，走同安人行陸橋到達忠孝碼頭堤坊；或搭乘221、306、704公車至天后宮站，越過堤防樓梯即可抵達忠孝碼頭。

(中時)