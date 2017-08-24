新月橋化身為鵲橋 七夕情人節相約新月橋

「七夕情人節，相約新月橋」活動，將下午6於26日點在新月橋浪漫展開。（葉書宏翻攝）

一年一度的七夕情人節即將到來，新北市政府水利局協同新北市政府高灘地工程管理處、新莊慈祐宮、新莊地藏庵、新莊武聖廟、新莊文昌祠及新莊慈惠堂等共同主辦「七夕情人節，相約新月橋」活動，將於26日下午6點在新月橋浪漫展開。現場除了讓新月橋化身為「鵲橋」，歡迎民眾攜伴前往應景拍照打卡外，更安排精彩的在地表演活動，希望讓所有情人們可以甜蜜度七夕！

當日的活動相當精采，包括只要民眾捐贈1張106年7或8月發票後，便可領取麻油雞及油飯各1份。另外，喜歡拍照打卡放閃的朋友們，現場秀出手機在新月橋的打卡畫面，同樣能兌換咖啡一杯。

同時主辦單位，也安排了在地年長且感情甚篤之夫妻5對，並頒發「最佳資深情人獎」讓大家見證資深情人長長久久的感情之道。此外，活動中更有在地的「新莊地藏庵國樂團」、「新莊國中管弦樂」、「甘丹樂團」、「大提琴演奏」四段節目演奏，為新月橋的情人夜串起濃濃地幸福氛圍。還在為了約會地點苦惱的情侶們，趕緊規劃到新月橋體驗絕對難忘的七夕情人節，為彼此的愛情甜蜜加分吧。

今年夏天新北市政府水利局特別針對新月橋打造了一系列活動，自7月22日開始為期2個月，舉辦由新月橋炫麗的光雕與音符結合的「2017新月橋大漢溪之夜仲夏音樂會」，並在8月12日開始利用自行車牽引道打造北台灣最為吸睛的「2017新月水道節」，活動反應熱烈，期間吸引超過上萬名遊客造訪。

除了新月橋現場活動以外，水利局也規劃了2個上網拿好康的活動，歡迎網友加入「新北水漾」臉書粉絲頁參加「愛上新月橋留言送好禮」。另搜尋「票選新北戀愛必勝橋！投票抽GOPRO」，還有大獎等你來拿！本局相關新月橋系列活動資訊，都能在「新北水漾」臉書粉絲頁查詢得到喔！

(中時)