彰化蛋農喊冤：除蠅藥混砂糖 怎知會中「芬普尼」的毒！

彰化縣再查出兩雞蛋場遭芬普尼汙染。（彰化縣衛生局提供）

「芬普尼」毒雞蛋暴風圈再擴大，彰化縣又有2家牧場生產的雞蛋被檢出殘留「芬普尼」，宏名雞場近日每日產量20箱，現場封存125箱、2500台斤，約2萬5000顆蛋。林樂雞場每日產量48箱，現場封存91箱、1820台斤，約1萬8200顆蛋。

彰化縣衛生局表示，2家每日產量68箱、1360台斤，約1萬3600顆，庫存量總量216箱、4320台斤，約4萬3200顆，均予以封存。予以移動管制。

彰化縣衛生局表示，林樂牧場下游流向經初步了解，係位於基隆及新北各1家盤商，已通知當地衛生局追查後續流向。

永樂業者表示，曾到農藥行買除蠅藥，與砂糖混合放於雞舍走道，不知藥名，最後一次使用日期約在106年8月，現場已無外包裝。負責人還一度想要撿3、50顆回家自己吃，遭到制止時覺得很無奈，不停喊冤說，「已經好多年沒有除蝨，只在牧場地面施用粉狀的藥物除蒼蠅，不解為何會檢出有這種東西」。

永樂雞場負責人的妻子則是帶著質疑的語氣，喃喃自語「這種東西真有那麼嚴重？吃了是會怎麼樣？」

宏名牧場下游係經蛋車銷售，其流向有待後續持續追查結果。業者表示：今年4月份曾至農藥行買農藥，用於環境及雞舍消毒，空瓶已丟掉。

(中時)