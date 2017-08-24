世大運》中華男桌直落3拍下波蘭 團體賽篤定奪牌

江宏傑拿下第3點，中華男桌團體賽直落3勝波蘭晉4強，至少銅牌到手。(資料照 李弘斌攝)

繼女子之後，中華男子桌球隊今(24日)在團體8強賽也奏捷，以直落3拍下波蘭，晉級4強，確定至少再為我國奪下1面銅牌。

中華男桌隊8強賽以一面擊敗波蘭，3點交手總打10局共拿下9局，只失1局，最終以3比0、3比0與3比1，贏得壓倒性的勝利。

江宏傑8強賽於第3點出賽，在日本嬌妻福原愛於觀眾席加油助下，雖第1局以11比13不敵對手，但隨後以11比5、11比9與11比4，連下三局，最終以3比1獲勝，為中華男拿下致勝點。

(中時電子報)