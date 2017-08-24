身障就業紀錄片放映會 26日淡水金色水岸登場
新北市政府勞工局將於8月26日晚間7時，在淡水捷運站後方金色水岸舉辦「夢想不設限」放映會。藉由「與愛共舞」及「夢想中繼站」兩部勞工局監製的紀錄片，讓大家看見身障朋友追求夢想的歷程，看見身障者在職場上發光發熱的身影。
開場特別邀請到「夢想中繼站」主角之一、「翊聲陳諾」的陳諾和廖翊婷，以及啟蒙老師吳柏毅3位共同演奏，陳諾和廖翊婷也參與映後座談，分享街藝表演過程的心路歷程。現場還有專屬紀念品及庇護工場出產的點心和抽獎活動，歡迎大家參與。
此外，系列活動規劃自9月起亦啟動偏鄉校園的巡迴放映，期待校園的映後座談生命講座能激發更多學生對身障朋友的認知，也希望他們的努力不懈能鼓青年學子更正向樂觀地面對人生的困難。活動詳情請上新北勞動雲首頁點選輪播廣告，或臉書蒐尋「夢想中繼站」粉絲頁，或撥打(02)29675408專線洽詢。
(中時)
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