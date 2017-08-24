「野動媽媽」好用心　小小鼬獾順利長大

動保員細心照顧鼬獾。（葉書宏翻攝）

民眾有時會在偏鄉山區發現剛出生的幼獸，因怕牠們餓死或被車撞，而將動物送來動保處，遇到類似情形要如何處理呢？動保處表示，雖然新北市動保處擁有受過專業訓練的動物保護員，能化身成為媽咪哺育這些幼兒，讓牠們健康成長，但仍請民眾別急著將牠們送來，或許心急如焚的媽媽正在附近找牠的寶貝。

106年8月上旬，汐止區秀峰消防隊通報，一位熱心的民眾在路邊發現一隻小幼獸，看起來有些虛弱需要緊急救援，動保處獲報後，旋即派員至現場，「這隻動物名叫鼬獾，還沒有開眼應該是剛出生沒多久，有些許失溫現象，需要趕快帶回動保處照護。」動保員梁昱偉回憶起當時情形，仍是歷歷在目，經過動保處獸醫師仔細地檢查，小鼬獾精神狀況尚可，不過剛出生即離開母親，需要定時哺餵，並且要注意保溫。

「照顧剛出生的小鼬獾要像照顧小嬰兒一樣，因為牠很脆弱，隨時需要協助。」動保員陳巧凌笑著說，陳巧凌也跟我們分享她的「保母教戰守則」，照顧這些哺乳中幼獸第一個是要注意保暖，天氣冷或溫差大時，要額外加個保溫燈或毯子，否則幼獸容易因此感冒生病。

第二是餵食次數，原則上就是少量多餐，剛開始可能每隔2個小時餵一次，一個星期後，視幼獸狀況，可以慢慢拉到3至4個小時餵一次；第三就是要協助大小便，剛出生幾周還沒有辦法自行大小便，可以沾濕衛生紙，輕輕擦拭幼獸的尿道及肛門，去刺激排尿及排便。動保處常常接到由熱心民眾送交的動物，其中多數為幼獸，而動保員們是受過專業的「保母」訓練，個個身懷絕技，讓小小動物們能順利長大。不過動保處也呼籲，民眾遇到幼獸時，可先一旁耐心等待，因為有時母獸只是出外覓食就會回巢，此時將幼獸帶離母獸身邊，反而不易存活。

農業局長李玟表示，動保處有許多優秀的動保員，他們都是動物的再生父母，讓原本脆弱的生命，重新有了契機，新北市是一友善動物城市，任何動物的生命都是非常寶貴，都值得我們盡全力來照護牠，並提供適當的收容安置及醫療照護，讓動物們都能得到應有的協助。

農業局提醒民眾，若是遇到不熟悉的野生動物需要協助，儘量不要直接用手接觸，有任何疑問可洽動保處專線（02）2959-6353，讓你我共同為野生動物保育盡一份心力。

(中時)