前瞻預算協商破局 表決大戰一觸即發
立法院朝野黨團就前瞻基礎建設預算連日協商，國民黨團一度釋出善意，有意優化縮減提案量，惟據了解，因內部鷹派抬頭，堅持刪除330億元，以致協商破局；院方晚間緊急通知明日協商取消，直接進院會處理，表決大戰一觸即發。
立法院長蘇嘉全今繼續協商前瞻基礎建設計畫第一期特別預算案，國民黨團釋出善意，願將上萬提案減到1200案；蘇嘉全則請國民黨團將提案總量減到800、1000案，但經過藍營內部討論，最終結論仍堅持1200案。
眼見尚難達共識，蘇嘉全晚間協商時裁示，明日上午繼續協商，未料藍營內部鷹派勢力抬頭，劇情急轉直下。
民進黨團書記長李俊俋受訪表示，晚間協商後，國民黨團總召林德福致電民進黨團，表示內部意見不一，因此明天就依照議事規則走，直接進議場表決。
國民黨團書記長林為洲表示，黨籍立委對於明天的協商能否達成共識沒信心，國民黨團堅持刪除預算金額330億元，包括軌道建設、城鄉建設等，「都要砍掉」，但各部會23日說明預算時態度仍顯強硬，因此認為直接進院會處理就好。
(中時)
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