81歲藝術家林智信 榮獲第6屆台南文化獎殊榮

81歲的林智信早在國家未重視本土文化、資源甚少的年代，就選擇一條艱辛道路，窮盡畢生之力，將戰後早期台灣民俗文化進行美學藝術表達及保存，令人感動，圖為他與版畫作品《迎媽祖》。(台南市文化局提供)

台南市政府今天公布第6屆「台南文化獎」得獎人，為聞名海內外的台南藝術家林智信；81歲的林智信早在國家未重視本土文化、資源甚少的年代，就選擇一條艱辛道路，窮盡畢生之力，將戰後早期台灣民俗文化進行美學藝術表達及保存，展現的力道、生命力及影響力，令人感動。

出生於昭和11年（西元1936年）的林智信，是歸仁紅瓦厝人，畢業於台南師範藝術師範科、師專（今台南大學），曾任南美會第6任（第47～50屆）會長，以及10餘屆全省美展、全國版畫展評審委員。

林智信專長兼及木刻、版畫、油畫、雕塑、交趾陶等各類媒材及形式，近年陸續創作《迎媽祖》、《芬芳寶島》等多幅台灣文化特色風景為主題的巨型油畫及版畫作品，多次巡展國內外，獲得熱烈迴響，也讓台灣文化及傳統信仰以藝術形式，傳播到世界各地。

文化局表示，林智信的藝術風格具有深刻草根性與生命力，版畫風格特別、民俗采風強烈，透過各種媒材的創作，將台灣之美、常民生活百態、民俗信仰文化進行美學呈現，長期以來以個人力量進行藝術深耕，遴選委員咸認相當值得鼓勵。

林智信曾多次獲邀於美國、日本及歐洲諸國做長期性展覽，將台灣文化的內涵和傳統，傳遞給國際社會，對台灣的藝術外交、國際文化交流皆貢獻良多。直至今日，林智信的藝術成就不僅早已在台灣具備份量，在國際藝壇也發揮實質影響力。

台南市政府將於12月舉行頒獎典禮，由市長賴清德親自頒獎，表彰林智信的貢獻，並頒發獎金30萬元及得獎證書和獎座乙座。

(中時)