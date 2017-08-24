81歲藝術家林智信 榮獲第6屆台南文化獎殊榮
台南市政府今天公布第6屆「台南文化獎」得獎人，為聞名海內外的台南藝術家林智信；81歲的林智信早在國家未重視本土文化、資源甚少的年代，就選擇一條艱辛道路，窮盡畢生之力，將戰後早期台灣民俗文化進行美學藝術表達及保存，展現的力道、生命力及影響力，令人感動。
出生於昭和11年（西元1936年）的林智信，是歸仁紅瓦厝人，畢業於台南師範藝術師範科、師專（今台南大學），曾任南美會第6任（第47～50屆）會長，以及10餘屆全省美展、全國版畫展評審委員。
林智信專長兼及木刻、版畫、油畫、雕塑、交趾陶等各類媒材及形式，近年陸續創作《迎媽祖》、《芬芳寶島》等多幅台灣文化特色風景為主題的巨型油畫及版畫作品，多次巡展國內外，獲得熱烈迴響，也讓台灣文化及傳統信仰以藝術形式，傳播到世界各地。
文化局表示，林智信的藝術風格具有深刻草根性與生命力，版畫風格特別、民俗采風強烈，透過各種媒材的創作，將台灣之美、常民生活百態、民俗信仰文化進行美學呈現，長期以來以個人力量進行藝術深耕，遴選委員咸認相當值得鼓勵。
林智信曾多次獲邀於美國、日本及歐洲諸國做長期性展覽，將台灣文化的內涵和傳統，傳遞給國際社會，對台灣的藝術外交、國際文化交流皆貢獻良多。直至今日，林智信的藝術成就不僅早已在台灣具備份量，在國際藝壇也發揮實質影響力。
台南市政府將於12月舉行頒獎典禮，由市長賴清德親自頒獎，表彰林智信的貢獻，並頒發獎金30萬元及得獎證書和獎座乙座。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。