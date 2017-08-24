三重區碧華里社區園圃　可食地景的新展望

新北市政府綠美化環境景觀處與三重區碧華里辦公處合作，開辦「社區園圃工作坊課程」。（葉書宏翻攝）

新北市政府綠美化環境景觀處與三重區碧華里辦公處合作，開辦「社區園圃工作坊課程」。（葉書宏翻攝）

一塊位於三重區五華街與三賢路交叉口低度利用的土地，原本是做為市府車輛保管場使用，街廓周圍都是鐵皮圍籬，現今保管場已遷移，對於如何改善應有的都市景觀，經由地方與政府的共同參與及討論，將以「新北綠家園」結合「可食地景」的方法重新予以活化，預計於今年12月建置成符合不同市民之需求的多功能空間，成為當地居民「休閒運動、環境景觀與都市農耕」的新亮點！

新北市政府綠美化環境景觀處與三重區碧華里辦公處合作，開辦「社區園圃工作坊課程」，讓未來參與種植的社區民眾，從中獲取多樣化可食地景及都市農園的實務經驗。

課程特別邀請到布穀鳥好生活工作室創辦人吳孟真，吳孟真除了具有生態農耕的豐富經驗，在樸門永續設計、有機農業等也都有豐富的經驗，課程內容從介紹友善生態種植的基本觀念、蔬果選種與技巧到日常生活簡易的病蟲害防治。

課堂當中老師在還特別提醒「植物輪作控制土壤傳染性病害」的重要性，強調避免在同一塊土地長時間種植單一作物，除了可以達到防治病害之目的，亦可增加園區景觀的豐富性。碧華里長林佳鴻開心的表示，真的要感謝市府的美意，這一次的課程讓社區朋友學習到了關懷土地的蔬果種植知識，也讓長者們有機會一圓兒時記憶中那段種菜的樂趣，期待未來屬於碧華里的社區園圃闢建完成！

農業局長李玟表示，可食地景的營造行動不僅只是為了環境景觀的提升，更重要的是，要讓地方的左鄰右舍因為土地的美好轉變，進而增進到人與人之間情感交流與關懷，凝聚地方的共識，讓「可食地景」的推動，創造更多元的價值。

(中時)