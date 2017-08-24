率眾毆人影片被散布遭法辦 惡男遇到豬隊友
20歲的吳姓男子經常在台南新市區糾眾鬧事，日前因不滿蘇姓、雍姓少年嘲笑自己胞弟，竟找來6名同夥，押走兩人，再持棍棒將人打成重傷，兩位少年怕遭到報復不敢報案，但吳男同夥卻將打人時的影片四處轉傳，輾轉流入警方手中，並依此將吳男提報治平對象，今天將他與6名同夥依殺人未遂、違反組織犯罪條例送辦。
善化警方指出，蘇姓、雍姓少年遭吳男一夥人毆打，險些沒命，相偕到醫院就診，但卻不敢報案，警方雖然接獲線報，但因缺乏證據，案件偵辦遇到瓶頸，沒想到卻輾轉在網路上發現吳男一夥打人的影片，並依此證據循線追查，在昨日將7人陸續逮捕歸案。
吳男到案時，原本矢口否認，等警方拿出影片，他才百口莫辯，又得知影片竟是同夥流出，只能惡狠狠盯著這幾個豬隊友，向警方乖乖承認罪行。
(中時)
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