麥當勞明年停用抗生素雞肉 陸不在此列

新華網報導，美國速食連鎖巨頭麥當勞公司宣布，要求全球的肉雞供應商2018年開始逐步停止使用人類抗生素，以防止出現更多的超級細菌。

第一批從2018年1月開始，包括巴西、加拿大、日本、韓國、美國和歐洲先停止，不過歐洲供應商仍可以使用粘菌素，至2019年底，澳洲和俄羅斯的供應商將停止使用這些抗生素，歐洲供應商停止使用粘菌素；其餘市場供應商則是至2027年1月起全面停止使用抗生素。

路透社援引聲明內容報導，麥當勞還計畫將這一政策推廣至其他肉類、奶牛和蛋雞。

不過這一變化並不適用於中國市場，麥當勞中國方面回應表示，在動物治病過程中使用抗生素是必須的，但麥當勞會要求中國供應商對於抗生素的使用，須嚴格遵守國家相關的法律法規。

(旺報)