「棒球失去籃球討回來」蔡阿嘎：擊敗韓國94爽！
世大運中華隊終於贏南韓了！男籃中華隊今晚在台北小巨蛋對上世仇南韓隊，終場以80:76擊敗南韓拿下3連勝，讓網路名人蔡阿尬在臉書興奮寫下：「乾！！送！！！！擊敗韓國94爽！！！」一掃先前棒球項目中華輸給南韓的悶氣。
昨日才因棒球中華隊守備失常輸給韓國，氣到不知道要罵什麼的蔡阿嘎，今晚看到男籃中華隊終於贏韓國了，情緒激動不已，在臉書興奮寫下：「乾！！送！！！！擊敗韓國94爽！！！昨天在棒球場失去的~今天就在籃球場上討回來！！！」
蔡阿嘎接著又搞笑稱：「我留在家看電視～沒去現場果然是對的！！！！ XDDD」令不少粉絲看了噴笑，紛紛留言感謝他沒去現場。
(中時電子報)
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