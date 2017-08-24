連假出國含稅萬元有找！午夜網路開搶預備

易遊網推中秋連假出發韓國首爾，含稅價僅7999元。（圖／易遊網提供）

想在連假出國不再高不可攀，今年易遊網推出中秋假期出發到韓國首爾，6天的團體行含稅價僅7999元。秋季最夯的賞楓之旅也祭出日本北海道5天、韓國五星度假村5天，通通含稅萬元有找的破盤價。

不止有連假優惠，出國來趟3天精緻的小旅行，像是香港自由行，住每晚價近萬元的迪士尼樂園酒店，含2日樂園門票，或澳門銀河酒店自由行，住5星級酒店還送每天的早餐，含稅價都是萬元有找，挑戰市場最低價。

另外，秋天國旅的一大亮點在澎湖，天候舒適，還能大啖肥美海鮮，機酒自由行3天3499元起，相當於不到5折的優惠；如果想住五星級的福朋喜來登酒店，也只要4999元起，比一晚房間的原價還便宜。

相關優惠行程將於9月9日凌晨00:00於易遊網www.ezTravel.com.tw開賣。

(中時)