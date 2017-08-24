第一屆新北文化貢獻獎 9月1日開始受理申請！

新北市政府為表彰長期對新北市文化之保存、傳承、形塑、推廣等有特殊或重大貢獻人士，舉辦第一屆「新北文化貢獻獎」。自106年9月1日至9月30日受理報名。

該獎項係表彰長期致力於提升新北市文化之創作、促進國際文化交流、培育傳承文化人才、長期服務偏鄉、從事文化活動及促進文化建設等對新北文化有特殊貢獻者，即可經由推薦參加徵選。經審查委員會遴選出1至4名得獎者，得獎者均可獲得獎座及獎金20萬元整。

文化局長林寬裕表示新北市為全臺人口最多城市，族群多元文化豐厚，許多人默默長期於新北市深耕，對文化之傳承有深遠貢獻，透過公開頒獎表揚，藉此拋磚引玉，鼓勵更多人關注並投入，厚植新北市文化能量。

歡迎依法立案之法人、個人或政府單位均可推薦人選，被推薦者不限設籍於新北市，備妥相關事蹟佐證資料，於106年9月1日至9月30日期間，郵寄至新北市政府文化局文化發展科（地址：22001新北市板橋區中山路1段161號28樓）推薦報名！徵選簡章及報名表，請上新北市政府文化局官網，或來電洽詢（02）2960-3456 分機4503 黃小姐，歡迎大家一同共襄盛舉！

(中時)