世大運》楊俊瀚奪金秘密武器....

世大運男子百米中華隊楊俊瀚拿下金牌。（季志翔攝）

楊俊瀚24日在台北田徑場奪得世大運百米金牌，遠在花蓮的恩師林清光稱讚子弟兵是大賽型選手，尤其是有籃球底子的俊瀚，擁有強韌的踝關節，不容易受傷，是他能夠奪下世大運金牌的秘密武器。

楊俊瀚的啟蒙教練是杜鎮宇，林清光是楊俊瀚就讀花蓮體中的恩師，這三年的紮實訓練幫助楊俊瀚打下紮實的基礎，高中畢業那年中華田協將楊俊瀚納入潛力新秀送往中國大陸進行培育，而這也是中華田協的第一批潛力新秀，這些年來新秀輩出，楊俊瀚可說是這些小朋友的大師兄。

林清光表示，「楊俊瀚在國中時期就喜歡打籃球，一方面強化彈跳能力，二方面練就出強韌的踝關節，高中三年不曾受傷，除了一次和同學追逐嬉鬧扭傷外，當時楊俊瀚哭著問我會不會斷送運動生涯，那時我告誡他，如果再不聽話就有可能無法再跑了。」

林清光回憶這段往事，嘴裡洋溢著笑容，彷彿這對師徒又回到6-7年前的快樂訓練時光。林清光說，楊俊瀚的心臟夠大顆，完全是屬於大賽型的選手，從他的眼神就看得出來他不容易緊張，這樣的性格成為他未來想成為國際巨星的最佳本錢。

林清光表示，楊俊瀚一直都想要去美國訓練，看看這個世界有多麼的寬廣，在中華田協的幫助下他終於幫助台灣田徑創下了記錄與新猷，恭喜他！

(中時電子報)