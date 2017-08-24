《殺破狼‧貪狼》泰國拳霸Tony Jaa、詠春傳人克里斯正邪對戰
正在大陸上映的《殺破狼‧貪狼》，9月1日於台灣播映。該片主角古天樂在導演葉偉信，動作導演洪金寶擔的設計下，首度在大銀幕大顯一打十的身手，成功挑戰搏擊武打等領域高手；一起主演的泰國動作天王Tony Jaa除了在新片更具有靈感應之外，與戲中飾演反派「人體器官販子」的克里斯‧柯林斯（Chris Collins）在天台武打過招的那一場戲，節奏快得讓觀眾捨不得眨眼。
柯林斯師承詠春功夫大師鄭傳勳以及葉問的師父徒孫梁挺，精通應用格鬥，不僅擁有上千名學生的武術教練，更曾參與《戰狼》第一集的演出。
Tony Jaa 在《殺破狼2》與吳京聯合對打反派張晉的場面，迄今還是影迷心目中的經典之一，這次他扮演泰國警察，不僅拳腳依舊了得，這次他的角色更是具有「靈感應」的預知能力，可以感受未來；在這場追緝販賣人體器官的柯林斯的天台大戰，經由洪金寶的設計，有柯林斯企圖把當人質的小孩丟出陽台、Tony Jaa飛身搶救的驚險畫面，也有Tony Jaa使命拉住不小心跌出陽台的柯林斯的鏡頭，讓這場戲堪稱是「拳霸大戰詠春傳人」的世紀一戰；柯林斯表示，這次能與洪金寶合作「像美夢成真」。
(旺報)
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