領到證書囉！ 高市警暑期兒童柔道夏令營今晚結訓
高市警局開辦暑期兒童柔道夏令營十年有成，今年還特別針對4至6歲學齡前幼兒開設幼幼班，經過一個暑假辛苦訓練，24日晚間結訓，典禮由副局長陳書田主持，小朋友通過半軍事化的管理訓練，開心領取結業證書。
結訓典禮小朋友們發表感言很踴躍，尤其可以克服炎熱天氣及完成嚴格課程表示開心，還說上柔道課不但可以運動，還能學到如何保護自己。更有小朋友說長大也要當警察，保護更多人。
高巿警兒童柔道夏令營開辦10年，年年爆滿，今年向下紮根，考量幼兒理解能力及協調能力，不似大齡學童，所有課程全部重新設計。從大韻律球練習前迴轉倒法、踢小球練習掃腳、呼拉圈練平衡，躲避球練習反應等，讓小小孩在遊戲中學習基本柔道技巧。
不少小朋友一開始因穿著厚重柔道衣而汗流夾背，加上教官半軍事化要求，感受到小小震撼教育，但從最先的緊張與抗拒，隨著上課次數增加，慢慢的也展現出學習成果。
婦幼隊長陳玲君提到，柔道不單只有運動技巧，更可學習武德，鍛鍊孩童身心，每年寒暑假，均希望家長鼓勵孩子從事各項運動，不要沉溺網路3C，這也是高巿警護幼展翅專案，保護兒童健康成長的宗旨。
(中時)
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