夏天何處去？ 睡蓮花開幽香飄

新北市板橋河濱公園內正值睡蓮盛開的時期。（葉書宏翻攝）

新北市板橋河濱公園內正值睡蓮盛開的時期。（葉書宏翻攝）

新北市板橋河濱公園內正值睡蓮盛開的時期。（葉書宏翻攝）

酷暑季節，炎熱的溫度讓人只想待在涼爽的室內，而近來在新北市板橋河濱公園內的新海三期人工濕地周邊散步時，常聞到一陣沁入心脾的香氣，原來是正值睡蓮盛開的時期。

睡蓮是世界最早的被子植物，從古埃及史蹟就有水池栽培與宗教儀式的記錄。而睡蓮與蓮花外型相似常較人混淆，親緣關係確相差甚遠，最容易辨別的不同在於睡蓮葉子平貼水面有裂縫，蓮葉出水挺立無裂縫。

新海三期人工濕地的睡蓮是晝開睡蓮，花朵在清晨六點至八點間開放，下午閉合。避開陽光強烈的時候，新北市政府高灘地工程管理處歡迎您在早晨或傍晚散步之時，正好來觀賞新海三期睡蓮的開與睡兩種姿態，微風吹來淡淡幽香，悠遊慢活。

(中時)