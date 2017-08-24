林毅夫建議吉林發展輕工業 遭批推火坑

根據新浪網報導，日前北京大學新結構經濟學研究中心主任林毅夫團隊發布《吉林省經濟結構轉型升級研究報告（徵求意見稿）》指出，吉林省應轉變重工業趕超戰略思維，率先彌補輕工業的缺點。

但前銀河證券首席策略分析師孫建波則發文對此提出異議，直說「這是把吉林推進火坑」，更認為林毅夫的致命錯誤，是把吉林和東北當成一個國家，而且是大國經濟來做經濟診斷。

他認為，林毅夫的理論無法挽救高鐵和供給改革時代下的東北經濟，如果吉林真的去發展輕紡、家電、電子等相關的產業，必將永遠失去發展的機會。

(旺報)