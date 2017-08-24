美籍選手遺失護照 員警細心尋獲聯繫領回

警方聯繫美國代表團人員將選手遺失的護照領回。(林郁平翻攝)

為營造安全無虞選手村環境及提供選手們即時的服務，世大運維安處規劃於選手村內設置2處警察服務站受理諮詢及報案，並於各出入口設置安檢點，針對進出人員實施嚴格安全檢查，排除危險因子進入選手村，人員進入選手村除須配掛大會核發認證卡及讀卡辨證外，還須以X光機、金屬探測門及手持式金屬探測器安檢後，才能進入特定場域。

北市保安大隊員警賴志峰，今(24)日在選手村安檢點服勤，檢視經過X光機的物品時，細心地發現X光機軌道下方有一個小包包，打開發現內有一本美國護照，經查確認是美籍參賽選手瑪格麗特的護照，該選手不慎遺失，也正在著急的尋找中。

賴員主動透過選手村內服務志工，趕緊協助聯繫美國代表團人員，不久之後，美國團代表大衛安東尼就趕至安檢點代選手領回該本護照，大衛表示，護照是極度重要證件，十分感謝警方能即時尋獲，若遭不明人士拾獲不法使用，將會衍生極大的困擾。大衛除向員警頻頻道謝，也稱讚台灣的警察是他看過最有效率的警察。

(中時)