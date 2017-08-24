世大運》中華25日賽程 楊俊瀚再戰200公尺
「台灣最速男」楊俊瀚24日在臺北世大運奮勇奪得100公尺短跑金牌，25日繼續拚戰他最拿手的200公尺短跑。在上月的印度亞錦賽，楊俊瀚才拿下台灣於田徑亞錦賽的賽史首金，25日則要連續挑戰世大運的預賽、複賽與準決賽，希望搶下決賽門票，陳傑則要在400公尺跨欄準決賽一搏。
由「世界球后」戴資穎領軍的中華羽球隊，24日上午先於混合團體準決賽迎戰泰國，下午3時則是金牌戰，中華羽將可望連拿兩勝，為本屆設定的5金目標達成第一步。
這次世大運已替我國斬獲8金的滑輪溜冰，24日經過1天休兵，25日換由男、女速度過樁項目登場，「滑輪甜心」王佳葳也將出賽，力拚讓台灣金庫續有進帳。
舉重25日進行90公斤、105公斤賽事，倫敦、里約奧運國手陳士杰將於男子105公斤量級出賽，有機會贏得獎牌。女籃、女排明天都要力拚4強門票，至於落入排名賽的中華成棒，上午11時則於新莊棒球場對陣墨西哥。
(中時電子報)
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