世大運》中華25日賽程 楊俊瀚再戰200公尺

時隔26年，中華代表團在世大運田徑項目再度奪金，而且還是最具價值的男子百公尺金牌。台灣田徑好手楊俊瀚（圖）在決賽擊退各國好手，以10秒22拿下這面價值連城的金牌。中央社記者吳家昇攝 106年8月24日

「台灣最速男」楊俊瀚24日在臺北世大運奮勇奪得100公尺短跑金牌，25日繼續拚戰他最拿手的200公尺短跑。在上月的印度亞錦賽，楊俊瀚才拿下台灣於田徑亞錦賽的賽史首金，25日則要連續挑戰世大運的預賽、複賽與準決賽，希望搶下決賽門票，陳傑則要在400公尺跨欄準決賽一搏。

由「世界球后」戴資穎領軍的中華羽球隊，24日上午先於混合團體準決賽迎戰泰國，下午3時則是金牌戰，中華羽將可望連拿兩勝，為本屆設定的5金目標達成第一步。

這次世大運已替我國斬獲8金的滑輪溜冰，24日經過1天休兵，25日換由男、女速度過樁項目登場，「滑輪甜心」王佳葳也將出賽，力拚讓台灣金庫續有進帳。

舉重25日進行90公斤、105公斤賽事，倫敦、里約奧運國手陳士杰將於男子105公斤量級出賽，有機會贏得獎牌。女籃、女排明天都要力拚4強門票，至於落入排名賽的中華成棒，上午11時則於新莊棒球場對陣墨西哥。

(中時電子報)