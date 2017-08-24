陸媒虧美軍艦橫行慣了 還曾叫燈塔讓路

美國導彈驅逐艦馬侃號8月21日在新加坡附近海域與商船相撞。（圖／美聯社）

美國海軍「馬侃號」導彈驅逐艦於8月21日早上，在新加坡海域與一艘商船相撞，造成10名美國船員失蹤，另有5人受傷。此次船舶碰撞事故是兩個多月以來，美國海軍第七艦隊在太平洋海域發生的第二次撞船事故，美國軍艦為什麼事故不斷？

根據環球網報導，大陸軍事專家金一南指出，早在1995年10月，加拿大政府就披露，該國的紐芬蘭海岸管理人員與美軍軍艦的真實無線電通話抄本。

當時加拿大方面連續警告美軍軍艦，「請你改變航向，朝南15度，以避免碰撞。」美軍回答：「建議你改變航向，朝北15度，避免碰撞」。金一南形容，老子不改，要改是你改。

美軍還特別強調，「這是美國海軍軍艦的艦長，我再說一次，加拿大方面改變你的航向。」加拿大方面也很強硬，說「改變你的航向」。

金一南說，美國的回答非常尖銳：「這是美國海軍林肯號航空母艦，美國大西洋艦隊第二艦隊，我們與三艘驅逐艦、三艘巡洋艦及多艘支援艦同行，我要求你改變航向，朝北15度，我再說一次，否則我們將采取反制措施，確保本艦隊安全。」

結果加拿大方面回答:「這裡是燈塔，請你改變航向。」

報導說，後來鬧出一個很大的笑話，這是燈塔，你不改變航向撞上來了，美國人根本不容加拿大方面說清楚，你改變航向，不是我朝南15度的問題，是你朝北15度，你讓我，我不讓你。

金一南指出，美國人這種心態幾乎讓一個航母艦隊撞上燈塔，這就完全超出了海軍操作規程和航海常識了，兩船相遇，你必須讓我，我是美國海軍。

問題發生在哪裡？金一南認為，船艦操作者有很大問題，美國人耀武揚威太厲害了，忽視很多两船相遇避免碰撞的規則。

(中時電子報)