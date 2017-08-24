世大運外籍記者遺失筆電 員警火速神救援尋獲

員警協助外籍記者領回不慎遺失的筆電。(林郁平翻攝)

在世大運選手村安檢點擔服外事勤務的台中港務警察總隊外事警員李明訓，及負責安檢工作的北市保安大隊警員何皇杰與林子喬，接獲一名外籍記者尋求協助，該外籍記者表示，今日專程到選手村採訪巴西選手，在採訪完後，不慎將撰稿用的筆記型電腦遺留在選手村內的圓環廣場，因筆電中有儲存採訪賽事的重要資料，因此才會心急如焚的請求警方協助。

外事警員李明訓先依程序完成受理報案，詳細詢問遺失筆電的外觀特徵，並在第一時間陪同該名記者至可能遺失的地點進行搜尋，經過仔細查看仍未發現，員警研判可能有人拾獲交由相關單位處理，因此，李員陪記者至世大運監控中心調閱監視器，確認筆電被選手村一名清潔人員拾獲，已被送到西村的警察服務站登記處理。

員警陪該名外籍記者趕往服務站認領，外籍記者除對自己的疏忽感到抱歉外，也對警方團隊的通力合作與協助表示肯定與讚許，並對員警熱心幫忙協尋感動不已。

(中時)