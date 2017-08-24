世大運》超激情！陳盈駿：就想代表台灣贏球

陳盈駿24日不只場上數據優異，也表現超級激情的一面。(報系資料照)

中華男籃主控陳盈駿24日不僅場上數據亮眼(26分、10助攻與6籃板)，更表現出前所未見的激情，包含振臂高呼、高舉雙手要求大家聲援、賽後衝去擁抱母親等動作，「因為我代表台灣出賽，更想每場比賽都幫中華隊贏球！」

「我想今天應該是我打球以來，現場觀眾最多人的1次，我當然更想贏球，」陳盈駿表示，「但我最感謝的，還是教練團與隊友持續給我信心，雖然我在場上有時會有點急躁或沮喪，可是大家一直都在鼓勵我，也相信著我。」

如今陳盈駿帶領中華男籃搶下預賽3連勝，儘管還沒確認闖進8強，要等25日最後1天預賽結束才會明朗，可是無論25日晚上8點在新竹市立體育館遭遇塞爾維亞的比賽結果如何，中華男籃卻已提前宣告打進16強。

陳盈駿說：「從我們這支年輕的中華隊成軍以來，帕克總教練就一直打出1個口號，那就是『相信』！相信自己，也要相信這個團隊，一場一場比賽拿下來，就算面對世界籃球強權也不畏懼，拚就對了！」

比起陳盈駿的激情，中華男籃隊長李愷諺則把這場比賽當作復仇之戰，「雖然我的狀況沒有很好，可是能替台灣人，甚至代表其他中華世大運代表團的人擊敗南韓，這就是最棒的復仇。能夠贏了南韓，感覺就是特別好。」

(中時電子報)