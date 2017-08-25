搭機備夾鏈袋、膠帶？9個長途班機隨身必備品妙用

出國旅行，打包行李是一門藝術，也是一門學問。（圖/shutterstock提供）

打包行李有妙招，讓達人分享他們的經驗。(示意圖/達志影像)

國際長途飛行航程漫長，必須在機艙空間待上十多小時，當然少不了隨身備妥私人物品，而旅遊型態和商務目的所攜帶行李也有不同，《TripPlus》就分享9個長途班機隨身必備品以及妙用，究竟夾鏈袋、強力膠帶在機上有哪些用處？

旅遊型態和目的很多種，不管是出差、探親、度假、長途、短程、週末小旅行、海島、雪地、大城市…等，會帶的東西可能很不一樣，今天我就著重在國際長途飛行，有托運行李情況下，隨身攜帶的必備物品。也要先說明這些是我個人的喜好，文中提到某些品牌或某些產品，純粹是個人使用心得，用了以後覺得很喜歡，抱著「好東西要和好朋友分享」的心態來和大家分享，完全沒有置入性行銷的意思，也不會得到任何回饋。

全包式的護照夾左、右邊夾層可放護照登機證以及各種會員卡，中間還有夾鏈口袋可放置其他個人需要的物品文件。(圖/TripPlus提供)

1. 護照夾

我現在使用的是無印良品 (MUJI) 全包式的護照夾，左邊夾層可放護照登機證，右邊夾層可以帶各種會員卡，中間還有夾鏈口袋，放置其他個人需要的物品文件。除了護照之外，以下這些是我都長期保留在護照夾內，幾乎不會拿出來的東西：

Priority Pass Select會員卡：各大高階信用卡，都有附送Priority Pass Select會員卡，雖然有手機電子版本，我還是會預備實體卡以防萬一。

信用卡附送的航空公司貴賓室單次使用券：雖然不一定會用上，但如果放別的地方，出門時忘記帶的可能性很大，所以乾脆直接存放在護照包裡面。

台灣手機SIM卡：同上，我通常一年只回台一次，去其他國家根本用不上台灣SIM卡，但SIM 卡這麼小的東西，如果收到別的地方回台時八成忘記，所以直接收在護照夾口袋內比較保險，可以飛機一落地就開始使用手機覺得真幸福。

Global Entry實體卡：雖然Global Entry的資料，都已經內建在護照電子條碼內，除了由海路和陸路入境美國，不需要攜帶實體卡，但出國還是會隨身攜帶卡片以防萬一。現在各大銀行高階信用卡，都有提供支付Global Entry／TSA Pre-Check的申請費用，推薦各位符合資格的讀者也都去申請，不管是在在國內旅行安檢，或是國外旅行回美入境，都可以省下很多時間。TripPlus作者Joshua曾經清楚寫了如何申請與如何免費獲得Global Entry的文章，如果不清楚申請程序的讀者可以參考。

名片尺寸結婚證書：讀者看到這可能覺得一頭霧水，出個國帶結婚證書做什麼？這是我家囉唆 (Ｘ) 謹慎 (Ｏ) 老公的堅持，他認為我們姓氏不同，萬一出門在外臨時發生什麼事，能快速證明夫妻關係，會節省很多麻煩，正好我們居住地區，可以申請一式兩份名片大小的結婚證書 (Wallet-Sized Marriage Certificate)，申請費用也很低廉，當年結婚時就順便多加十五元申請了。

免簽證官方資料列印：會有這習慣，是因為我以前使用台灣護照時，曾經兩次赴歐時因航空公司地勤人員不熟悉免簽規定，還要請示主管查閱資料造成延遲登機，雖然最後都有順利解決，但為了避免麻煩，我後來都習慣自己先印出資料以防萬一。

大部份飛機都已經配備有一般充電插座或USB充電插座，可自備充電線和插頭充電。(圖/TripPlus提供)

2. 充電線、插座、備用電池

現在出門隨身攜帶的3C電子產品好多，大部份飛機都已經配備有一般充電插座，或USB充電插座，但充電線和插頭還是要自己準備，加上飛安規定，備用電源不可放置托運行李，所以也會一併攜帶。我習慣帶Anker的三孔USB延伸插座，可以同時幫多個產品充電，用平常買化妝品保養品送的小包包，或是航空公司送的過夜包，來裝這些電線插座剛剛好。

3. 變壓器／轉接頭

除了上面提到的充電線、插座、備用電池外，我也會根據旅行地點，隨身攜帶小型轉接頭，以免帶了插座充電座，卻因規格不符無用武之地。我目前使用的是Samsonite的Converter／Adapter Kit，這種旅行用萬用轉接頭大同小異，我選擇Samsonite，只是因為他的設計是幾種不同接頭分開，只要根據自己要去的國家，攜帶正確接頭就可以，不用帶好大一顆萬用款。

4. 免境外手續費的信用卡／提款卡

我出國前一定會重新整理檢視皮夾，確定攜帶至少兩張合適的免國際手續費的信用卡和提款卡。現在出國，我的信用卡首選是Chase Sapphire Reserve(CSR)和Citi Prestige，主要原因是Visa和MasterCard普及率還是比 American Express 高，但如果已知出國期間會入住Marriott或SPG集團酒店，就會再帶著American Express SPG信用卡；老公因為沒有 Citi Prestige，出國主要使用CSR，也會帶著American Express Premier Rewards Gold 和Amex SPG信用卡備用。至於現金的部份，一定會攜帶兩張免境外手續費、免跨行提領手續費的提款卡，直接在國外提領當地貨幣。目前首選是 Fidelity 的提款卡，主要是因為 Fidelity Cash Management 提款卡不但提供免境外手續費，萬一遇到收取外行手續費的提款機 (Out-Of-Network ATM) ，也會退外行所收的手續費。除了主要的 Fidelity 之外，我們都會攜帶第二張提款卡備用，我在 Chase 銀行的支票帳戶，每個月允許五筆免境外手續費提款，另外Capital One 360網路銀行支票帳戶的提款卡，也是免境外手續費，但使用這兩家的提款卡時，如果遇到提款機直接收取Out-Of-Network ATM手續費的話，則不會像 Fidelity一樣退款，所以是當備用。

長途飛行可多留意肌膚保濕，自備基本化妝保養品、護手霜、牙刷牙線、清潔用濕紙巾、拋棄式發熱眼罩等。(圖/TripPlus提供)

5. 化妝包

除了平常每天隨身攜帶的基本化妝品、護手霜、牙刷牙線之外，長途飛行時我還會準備清潔用濕紙巾、保濕噴霧（近幾年用了Clinique和Chanel的都很喜歡）、保濕乳液精華液（買化妝品保養品送的小罐試用品剛剛好）、拋棄式發熱眼罩、有時候還會帶一兩片保濕面膜敷臉，但因為好幾次敷上之後太舒服睡著，醒來時整片面膜乾掉反而皮膚水分流失，現在改成以保濕精華液為主。

6. 旅行用頸枕

小資出門，坐著的時間比躺著多，自己準備個頸枕，可以讓擠在經濟艙的時間舒服一點。這麼多年來，我用過幾個不同的頸枕，最喜歡的是MUJI的貼身靠枕，MUJI這款不像常見的固定形狀Ｕ型頸枕，可以自己任意拉直彎曲使用，而且枕套可以拆下清洗，兩端還附有環扣，候機轉機時，可以吊掛在自己的隨身包上或登機行李上，非常方便。

7. 輕鬆的穿著

長途飛行，穿著舒適對我非常重要，不管是搭乘躺著睡的商務艙，或是坐著睡的經濟艙，我大部份都是穿彈性好的瑜珈褲＋長版開襟薄毛衣外套＋平底免綁鞋帶布鞋，即使偶爾搭乘商務或頭等艙有附贈睡衣，我也不會換裝，主要是因為我爸爸喜歡得到這種免費又舒適的睡衣，所以都帶回家當禮物孝敬父親，加上自己有心理障礙，覺得在廁所換衣服，就有碰到廁所地板的可能，能免則免。選擇瑜珈褲的原因，是常常覺得機艙裡冷氣太強，即使穿寬鬆長褲或長裙，還是怕腿會冷，而穿著貼身的瑜珈褲風就不會灌進去，目前的最愛是lululemon的Wunder Under系列和Athleta的Chaturanga系列；長版薄毛衣外套則是進可攻退可守，冷了可以當被子當圍巾，熱了直接脫掉；平底免綁鞋帶布鞋則是方便脫穿，偶爾搭乘沒有與TSA Pre-Check合作的航空，過安檢時還是要脫鞋，如果穿的是一踢就脫掉一套就穿上的鞋子，可以省下很多時間，目前最喜歡的，是TOMS的素色布面平底鞋。

8. 夾鏈袋

長途飛行時，我一定會多預備幾個夾鏈袋，萬一臨時有什麼歸納分裝的需要，夾鏈袋非常好用。另外一個主要的用途是搭乘經濟艙時，登機前我有時候會在貴賓室用夾鏈袋裝些小點心，以避免機上食物太難吃餓肚子，或是機上餐沒辦法一下子吃完，也可以用夾鏈袋，先把甜點麵包收著，晚點肚子有空間再吃。

慎防行李內罐裝液體瓶蓋鬆脫，可用膠帶黏貼多一層封口。(圖/TripPlus提供)

9. Duct Tape 強力膠帶

最後這項Duct Tape膠帶其實是我老公貢獻的，我近視只有一百度，平常連眼鏡都很少戴，隱形眼鏡更是一生沒碰過的東西。但深度近視老公就不一樣了，除了出門會帶備用隱形眼鏡、旅行用小罐裝生理食鹽水、隱形眼鏡藥水，他一定會帶一小段Duct Tape，根據老公落落長說明，任何罐裝液體都有沒蓋好灑出來的可能，這種不幸只要發生一次，包包裡的電子產品就可能泡湯，這時如果在出門前，先把每個罐子瓶口用Duct Tape貼上，就再也沒有灑出之虞。老公說Duct Tape黏性非常強，重複使用兩三次都不會喪失黏性，所以他出門前都會先用Duct Tape封貼好瓶口，再貼一段膠帶在藥水瓶身，下段飛行前直接從瓶身上撕下一段就可以使用了，不用帶一整捆膠帶，完全不佔空間，他連托運行李內的各種瓶罐也都這樣處理，很醜但很實用。

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(中時電子報)