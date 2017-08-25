比飛台北-紐約還遠！世界10條飛行距離最長航線

全球10大最長航線多為中東籍的航空公司；國籍航空長榮航空的休士頓-台北航線，飛行距離為7,921英里，也僅位居最長航線的第24名。(圖/shutterstock提供)

飛機縮短全球各地距離，載運各國旅客走遍著名景點與角落。世界那麼大，航線有短有長，台北-紐約航程看似已經夠煎熬，但全球還有許多航線距離遠超台灣飛往北美航程，以下《TripPlus》就整理出世界10條飛行距離最長航線，尤其若是累積到足夠哩程兌換商務艙／頭等艙時，絕對要趁此時享受全平躺／吃好／服務好的感受！

第1名：

奧克蘭（紐西蘭）～多哈（卡達）－卡達航空（Qatar Airways，班次：QR 921）

卡達航空今年二月才開航的航班，飛行時間為大約17小時30分鐘左右（搭經濟艙的乘客表示：眼神死），飛行距離為9025 miles，使用Boeing 777-200LR機型。若使用同為寰宇一家聯盟 (Oneworld) 的美國航空 (American Airlines) 計畫（點我），兌換商務艙哩程機票，單程需要80,000 miles，這麼長的距離，不搭個商務艙絕對是很痛苦的一件事…

第2名：

奧克蘭（紐西蘭）～杜拜（阿拉伯聯合大公國）－阿聯酋航空（Emirates，班次：EK 449）

阿聯酋航空在2016年三月開航的航班，飛行時間為大約17小時左右，飛行距離為8818 miles，使用Airbus A380-800機型。若是能夠搭乘這個阿聯酋航空航班的A380機型頭等艙，除了可以好好的在飛機上洗澡以外，還能夠有很多的時間來體驗阿聯酋航空頭等艙，與機上的一切服務與設施。不過要兌換阿聯酋航空非北美出發／抵達北美的頭等艙機票，大概也只能靠日本航空（點我）的計畫了。

第3名：

達拉斯（美國）～雪梨（澳洲）－澳洲航空（Qantas，班次：QF 8）

澳洲航空於2014年九月開航的航班，飛行時間為約16小時50分鐘左右，飛行距離為8,574 miles，使用Airbus A380-800機型。這也是澳洲航空唯一在美國中部的航點，使用阿拉斯加航空哩程（點我），兌換澳洲航空這個航班的頭等艙，單程只需要70,000 miles即可！然而，北美～澳洲／紐西蘭的哩程機票一向都是非常難兌換，加上澳洲航空對於哩程機票的釋出又非常的小氣，因此若真的有意想體驗的話，要很認真地查詢才有機會喔～

第4名：

約翰尼斯堡（南非）～亞特蘭大（美國）－達美航空（Delta Air Lines，班次：DL 201）

達美航空於2009年六月開航的航班，飛行時間為大約16小時30分鐘左右，飛行距離為8,434 miles，使用Boeing 777-200LR機型。這麼長的距離，當然要搭商務艙才舒適啊！然而達美航空移除哩程兌換表之後，一切都是電腦系統決定所需哩程，因此要兌換到這一個長程的航班，應該是需要天價的哩程，才有機會辦的到…

第5名：

舊金山（美國）～新加坡－新加坡航空（Singapore Airlines，班次：SQ 31），聯合航空（United Airlines，班次：UA 1）

這個航線目前有新加坡航空與聯合航空執飛，新加坡航空於2016年十月開航此航班，聯合航空則於2016年六月開航，飛行時間約16小時30分鐘左右，飛行距離為8,433 miles，新加坡航空使用Airbus A350-900機型，聯合航空使用Boeing 787-9機型。從西岸的舊金山可以直飛新加坡相當方便，而且既然有新加坡航空的新飛機A350可以選擇，有人會去選擇搭聯合航空嗎？（拜託不要拉我下飛機）

第6名：

阿布達比（阿拉伯聯合大公國）～洛杉磯（美國）－阿提哈德航空（Etihad Airways，班次 EY 171）

阿提哈德航空於2014年六月開航此航班，飛行時間為大約16小時30分鐘左右，飛行距離為8,372 miles，使用Boeing 777-200LR機型。阿提哈德航空的評價一向還不錯，不管是餐點或是服務都是水準之上！這麼長的飛行，當然也是要搭乘商務艙／頭等艙才舒服囉！若使用其夥伴航空之一－美國航空的哩程兌換的話，單程商務艙機票需要70,000 miles，單程頭等艙機票則是需要115,000 miles，真心推薦讀者們有機會的話一定要試試看阿提哈德的服務，絕對不會後悔的！

第7名：

杜拜（阿拉伯聯合大公國）～洛杉磯（美國）－阿聯酋航空（Emirates，班次：EK 215 / EK 217）

阿聯酋航空於2008年十月開航此航線，飛行時間約為16小時15分鐘左右，飛行距離為8.321 miles，一天共有兩個班次，EK 215班次使用A380-800機型，EK 217班次使用Boeing 777-200LR機型，小弟有幸搭乘過這個航線的A380機型頭等艙，時間很充裕到讓我可以完整的體驗阿聯酋航空奢華的風格，有興趣想看我的頭等艙體驗的讀者們，可以點擊這裡（點我）觀看。

第8名：

吉達（沙烏地阿拉伯）～洛杉磯（美國）－沙烏地阿拉伯航空（Saudia，班次：SV 41）

沙烏地阿拉伯航空於2014年三月底開航此航線，飛行時間約為16小時10分鐘左右，飛行距離為8,315 miles，使用Boeing 777-300ER機型。其實小弟對於這間航空公司相當的陌生，只知道它屬於天合聯盟 (SkyTeam) 的一員，而且沙烏地阿拉伯不是一個很容易去造訪的國家，因此若想要體驗到他們的航班，應該目前來說會有點難度…

第9名：

多哈（卡達）～洛杉磯（美國）－卡達航空（Qatar Airways，班次：QR 739）

卡達航空於2016年一月開航此航班，飛行時間大約為16小時，飛行距離為8,288 miles，使用Boeing 777-200LR機型。之前卡達航空促銷商務艙機票時，我們的作者群之一Ryan，有買到這個航班，16小時的航線，能夠搭乘到全平躺的商務艙，真的相當舒適（我說那個體驗文呢？）！加上優質的服務與餐點，卡達航空真的是一間會讓人想一搭再搭的航空公司！若想體驗這個航班的商務艙，使用同為寰宇一家聯盟的美國航空哩程，單程需要70,000 miles，這也是卡達航空目前飛行距離最長的飛往北美的航線喔！

第10名：

杜拜（阿拉伯聯合大公國）～休士頓（美國）－阿聯酋航空（Emirates，班次：EK 211）

阿聯酋航空於2007年12月開航的航班，飛行時間約為16小時15分左右，飛行距離為8,149 miles，使用Boeing 777-300ER機型。原本是使用Airbus A380-800執飛，但後來改成了Boeing 777-300ER，這樣一來，搭乘這個航班的頭等艙乘客，就享受不到在空中洗澡的感覺，以及機上的奢華酒吧了！實在是相當可惜啊～

以上可以看到，幾乎都是被中東籍的航空公司佔據前10名，但其實因為地理位置的關係，從中東地區飛往美國西岸，的確是需要飛行很長的一段距離。另外，在這裡也順道提一下，長榮航空的休士頓～台北航線，是位居最長航線的第24名喔（飛行距離為7,921 miles）！因此，若想要完整的體驗長榮航空皇璽桂冠艙的優質軟硬體服務的話，從休士頓出發，看來是最佳的選擇～

※本文經TripPlus授權刊登，並同意中時電子報編寫導讀與修訂標題※

(中時電子報)