毒雞蛋芬普尼疑似來自屏東 屏檢偵查傳喚業者

芬普尼毒雞蛋危機漫延全台，彰化地檢署23日晚間向屏東地檢署通報，彰化某養雞場蛋農使用的藥，疑似來自屏東，屏檢24日早上指揮警政、農政、衛生等單位前往偵查，相關承辦單位全「封口」，直至夜間才發布新聞稿說明。

屏東地檢署表示，因涉及國人食品衛生及健康安全，隨即主動簽分「他」字案，案由為「動物用藥品管理法」，承辦檢察官指揮屏東縣政府警察局刑事警察大隊進行初步查證、瞭解。

檢察官於24日早上指揮屏東刑事警察大隊，持屏東地方法院法官核發的搜索票，前往疑似販售者的住處及營業場所搜索，並請屏東縣政府農業處、屏東縣動物防疫所進行行政稽查及協助檢視，扣得疑似藥品等相關證物，並傳喚相關人等到案說明，釐清事實真相。

(中時)