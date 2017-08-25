美史上第二高彩票 中獎人現身

美史上第二高彩票的中獎人，現身麻州彩票局總部辦公室領取獎金。(圖:美聯社)

幸運的中獎人53歲的麻州居民Mavis L. Wanczyk。(圖:美聯社)

美史上第二高彩票由1人獨得頭獎。(圖:美聯社)

賣出這張得獎彩票的店家，是位於麻州的Pride Station & Store，店主也出面接受媒體採訪。(圖:美聯社)

賣出這張得獎彩票的商店。(圖:美聯社)

讓大批美國民眾掀起購買彩票新一波熱潮的勁球獎(威力彩)昨晚開獎，超過7億美元獎金由1人獨得，大批購買彩票想一圓發財夢的民眾都失望槓龜了。得獎人是一名婦女，在開獎後已經辭掉工作。

當地彩票局為中獎人召開了記者會。這位幸運兒是53歲的麻州居民Mavis L. Wanczyk，她原本在麻州醫院工作，是個辛勤工作的女性，得獎後今天一早她便通知醫院辭職，她說，「我現在最想做的第一件事就是放輕鬆」。

她對於得獎感到非常興奮，並選擇一次性領取現金，在扣除彩票局的相關稅項後，一次領取的獎金為4.8億美元，之後還要再扣給聯邦政府的彩票所得稅等，最終實拿可以領到3億3千600百萬元，相當於新台幣100億元左右。

由於勁球獎(威力彩)原本超過2個月沒有出現贏家，本期獎金累計高達7億5千870萬美元，相當於新台幣227億6千100百萬，是美國彩票史上總獎金第二高的獎金，由於是1人獨得，也創下美國彩票史上，由一張彩票所贏得的最高獎金。

昨晚開出的頭獎號碼是6、7、16、23、26，特別號碼是4，是在麻州Chocopee市一家商店Pride Satation & Store賣出，店家已經出面接受媒體採訪，笑得合不攏嘴。店主表示已經正式接獲彩票局通知，因為賣出得獎彩票，該店家可獲5萬美元分紅。

稍早前彩票局曾發布，中獎彩票是在麻州的Watertown賣出，隨後又更正，表示出現人為錯誤導致發布錯誤。

另外，本期勁球獎(威力彩)共有近940萬人中了其他獎，這些得獎人的獎金總額約1億3千500萬。

(中時電子報)