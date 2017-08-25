佯稱檢察官要騙100萬　2車手當場遭警壓制

嫌犯當場遭警方壓制逮捕。（葉書宏翻攝）

嫌犯當場遭警方壓制逮捕。（葉書宏翻攝）

新北市板橋警分局24日獲報，有民眾接獲假冒檢察官詐騙電話，要求當面100萬元，警方立即趕往現場，當場發現17歲陳姓少年及21歲蔡姓男子在現場徘徊，警員依上前兩人拔腿就跑，當場被警方壓制逮捕，查獲一份偽造公文，警訊後依詐欺罪法辦。

(中時)