賣毒欲轉賣 行跡慌張遭警盤查

警方查獲的安非他命毒品。（葉書宏翻攝）

41歲洪姓男子騎機車到新北市永和區民有街，他下車後四處張望，永和警分局警員見狀上前盤查，洪嫌突然大怒「為何要臨檢我？」警方不予理會繼續要求證件，洪嫌拿出證件時，警員眼尖發現皮包內有疑似裝有毒品的夾鏈袋，當場要求他取出，洪嫌自知法網難逃，坦承身上持有安非他命毒品，警訊後被依違反毒品危害防制條例法辦。

洪嫌坦承，花費9000元購買安毒，本來要將毒品轉售給友人，豈料，卻在等朋友途中，遇上警方盤查。

★保護自己、遠離毒品 中時電子報與你一起拒絕毒害！

(中時)